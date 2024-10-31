Раскрыто местоположение супруга «королевы марафонов» Блиновской

Блиновского объявляли в розыск, так как он не появлялся у следователей и не ознакамливался с материалами дела. В ряде СМИ заявляли, что Алексей загадочным образом пропал летом 2024 года. Тогда активно распространились новости, что Блиновский отправился на спецоперацию. Это подтверждал бывший адвокат Михаила Ефремова — Эльман Пашаев.

Однако на фоне последних событий одни комментарии Пашаева — не доказательство. Лишь недавно удалось узнать правду от реальной правозащитницы Блиновского.

«Он продолжает нести службу на СВО, я удивлена, почему сейчас эта информация преподносится как новость, это было известно более трех недель назад», — сказала Наталия Сальникова.

Напомним, Алексея и Елену Блиновских обвиняют в сокрытии 906 млн рублей от налоговой, большую часть которых легализовали незаконно. Мужчина является деловым партнером блогера и, по версии следователей, пособником.

Недавно на Арбитражном суде огласили ходатайство командира войсковой части 41698 МО РФ. Согласно ему следствие в отношении Блиновского временно прекращается, пока действует контракт на службу в зоне СВО. Таким образом сняли и меру пресечения в виде запрета определенных действий.

В разбирательствах с Блиновскими также замешан звездный адвокат Эльман Пашаев. Подозревают, что он пообещал чете избавить их от уголовной ответственности по налоговому делу за внушительную сумму. Из-за этого юрист стал фигурантом уголовного дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что сослуживца Пашаева, Фаика Гасанова, задержали в Донецке.