Ураган повалил деревья и затопил дворы в Волгограде

Обрушение в Волгограде купола передвижного цирка стало не единственным последствием урагана в городе. По информации издания, территория населенного пункта в некоторых местах превратилась в бассейн. На центральных улицах вода сошла, но во дворах из-за некачественной работы ливневых стоков образовались большие лужи. Горожане сообщили редакции, что в некоторых местах лужи появляются каждый раз после дождей. Подход к школам и другим социальным объектам прегражден.

По данным издания, в многоэтажном доме на улице 50 лет Октября ветер повредил мягкую кровлю на крыше. Листы рубероида повисли на проводах. На окна пятиэтажного дома по улице Фадеева упал тополь. Ветер вырвал дерево с корнем. Жильцы переживали, что ветки дерева повредят кровлю. Горожане рассказали, что ранее обращались к УК с просьбой спилить ветки тополя.

По информации издания, в одном из районов квартиры с первого по пятый этажи залило водой. Местные жители отметили, что представители УК не сразу реагировали на проблему. В некоторых районах ветки деревьев падали на автомобили. Нанесен ущерб. Кроме того, были заблокированы внутренние проезды.

Ранее сообщалось, что в Башкирии шторм сорвал крыши домов.