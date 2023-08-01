Уральскому похитителю определили меру пресечения в виде содержания под стражей

Центральный районный суд Челябинска принял решение об аресте гражданина Владимира Ческидова, которого обвиняют в удерживании в заложниках девушки на протяжении 14 лет. Срок, который на данный момент установил суд, составляет два месяца, пишет агентство « РИА Новости », чей корреспондент присутствовал в зале заседания.

Гражданину Владимир Ческидову предъявили ряд обвинений: похищение, изнасилование, убийство. Предполагается, что мужчина 14 лет назад похитил 19-летнюю девушку. Он пригласил ее в гости, после чего ни разу не выпустил из дому. Двери были закрыты, а за окнами находились крепкие решетки. Периодически мужчина склонял узницу к интимным утехам. Также со слов сбежавшей девушки известно, что в доме жила еще одна женщина, вторая заложница. Девушка по имени Оксана хотела позвать на помощь и как-то выбраться, но мужчина убил ее. Следователи действительно нашли останки тела во дворе у преступника. Под стражей Владимир Ческидов будет находиться до 30 сентября.

В доме также проживала мать насильника и убийцы. Она рассказала следователям, что не догадывалась, что девушка живет с ее сыном не по собственной воле. Несмотря на такие показания, в СК завели дело в отношении матери мужчины. Ее также обвиняют в похищении.