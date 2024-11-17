URA.RU: рабочие «Завода №9» в Екатеринбурге нашли боеприпасы в стволах танка

Собственный источник издания рассказал, что ранее сотрудники предприятия обнаружили в стволах танка Т-90 снаряды. Специалисты передали информацию саперам ОМОНа Росгвардии. Они оперативно прибыли на место происшествия. Сначала начали проводить операцию по устранению снарядов, но справиться с задачей не получилось.

Источник сообщил, что саперы приняли решение вывести танк на специальный полигон. На отдаленной от города площадке произведут устранение снарядов.

«По словам специалистов, угрозы взрыва нет», — передал собеседник.

Редакция направила официальный запрос в управление Росгвардии по региону с просьбой предоставить комментарий. Информация будет опубликована URA.RU по мере ее предоставления от ведомства.

Ранее сообщалось, что после атаки беспилотника противника по территории завода в Ижевске поступила информация о ранении сотрудника и выбитых стеклах в здании.