URA.RU: рабочие «Завода №9» в Екатеринбурге нашли боеприпасы в стволах танка
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На территорию екатеринбургского оборонного «Завода №9» срочно прибыли саперы ОМОНа Росгвардии, сообщило издание URA.RU.
Собственный источник издания рассказал, что ранее сотрудники предприятия обнаружили в стволах танка Т-90 снаряды. Специалисты передали информацию саперам ОМОНа Росгвардии. Они оперативно прибыли на место происшествия. Сначала начали проводить операцию по устранению снарядов, но справиться с задачей не получилось.
Источник сообщил, что саперы приняли решение вывести танк на специальный полигон. На отдаленной от города площадке произведут устранение снарядов.
«По словам специалистов, угрозы взрыва нет», — передал собеседник.
Редакция направила официальный запрос в управление Росгвардии по региону с просьбой предоставить комментарий. Информация будет опубликована URA.RU по мере ее предоставления от ведомства.
Ранее сообщалось, что после атаки беспилотника противника по территории завода в Ижевске поступила информация о ранении сотрудника и выбитых стеклах в здании.