Урбанист Черняков: отказ от терминалов помогает перевозчикам «избежать налогов»

Урбанист Андрей Черняков перечислил причины, по которым, по его мнению, перевозчики не устанавливают терминалы в общественном транспорте, сообщил newstracker.ru.

Читатели NewsTracker неоднократно обращали внимание, что в Ставропольском крае не в каждом автобусе установлен терминал для оплаты. Эксперт Андрей Черняков уверен, что реальные данные о количестве таких приборов не совпадают с теми, которые указаны в официальных отчетах. Он назвал несколько причин подобной тенденции.

Монтаж терминала, по мнению эксперта, — это дополнительные траты, которые хотят вкладывать не все перевозчики. Кроме того, аппарат может помогать в фиксации дохода с целью оплаты налогов. Эксперт предположил, что не все перевозчики заинтересованы в отчислении налогов.

Андрей Черняков назвал третью причину — мораторий на проверки бизнеса, введенный постановлением Правительства РФ. Он считает, что мораторий ограничил возможности надзорных органов в сфере контроля терминалов в маршрутках.

«Маршрутка» — это вид бизнеса, задача которого максимально уменьшить затраты и увеличить прибыль. Также из-за введенного моратория, особенно по нерегулируемым тарифам, проверять соблюдение и наличие терминалов становится намного сложнее. Поэтому и возникают такие ситуации», — рассказал Черняков.

Ранее сообщалось, что перевозчик из Кисловодска Гогричиани связал отсутствие терминалов в общественном транспорте с возможностью перевозчиков не платить налоги.