Урбанист предложил регулировать скорость самокатов по «стажу вождения»

Ростовский блогер-урбанист Артемий Зайцев рассказал, что в Департаменте транспорта Ростова-на-Дону рассмотрели инициативу ограничения скорости электросамокатов в зависимости от стажа вождения, сообщил rostovgazeta.ru.

По информации издания, блогер-урбанист стал инициатором подобного предложения. На данный момент ведомство отказало по причине отсутствия технологических возможностей внедрения нововведения. Эксперт считает, что его предложение поможет большим городам справиться с транспортной нагрузкой.

Блогер-урбанист Зайцев отметил, что прокатные самокаты способны разгоняться до 25 км в час. Скорости достаточно, чтобы водитель не справился с управлением. Он может просто упасть, чем испугает прохожих. Для снижения стрессовых ситуаций и травм эксперт предлагает ввести систему поэтапного допуска к скорости в сервисах проката.

«Первый час вождения — не быстрее 11 км в час, второй час — до 13 км в час. И только после двух часов катания можно повышать лимит до 15 км в час», — пояснил эксперт.

По мнению урбаниста, в крупных городах также рационально развивать сеть велодорожек. Подобные меры позволят развести транспортные потоки и повысить комфорт местных жителей.

Ранее сообщалось, что в Химках реализовали пилотный проект по установке специальных неровностей для самокатов на пешеходной аллее.