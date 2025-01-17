Урбанист рассказал, чем Ростов сможет удивить туристов вместо канатной дороги

Ростовский блогер-урбанист Артемий Зайцев призвал местные власти отказаться от строительства канатной дороги. В качестве альтернативы эксперт предлагает приобрести для Ростова-на-Дону автобусы-амфибии, сообщила rostovgazeta.ru.

Блогер-урбанист Зайцев считает, что канатная дорога строится в тех местах, где нет технической возможности возвести мост. Эксперт уверен, что гостям и жителям города придется много платить за пользование канатной дорогой. Он привел в пример Нижний Новгород, где проезд стоит более 1 тыс. руб в одну сторону. Эксперт уверен, что возле кабины будут создаваться очереди. Ее пропускная способность рассчитана на определенное количество людей. Не стоит забывать и о периодической модернизации оборудования.

Урбанист Зайцев высказал мнение, что местные жители могут пользоваться вело-пешеходным мостом. Для привлечения туристов можно закупить несколько автобусов-амфибусов.

«Если ставится задача всех удивить и привлечь туристов, то можно купить автобусы-амфибусы, которые от стадиона «Ростов-Арена» довезут пассажиров до Театральной площади, переплывая реку Дон», — предлагает урбанист.

По мнению эксперта, в случае отказа от возведения канатной дороги у властей останутся деньги. Их лучше направить на строительство наземного метро, железной дороги и вокзала, реконструкцию путей и покупку поездов.

Ранее сообщалось, что активист Сагдеев не поддерживает инициативу правительства о строительстве метро в Казани.