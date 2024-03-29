Урбанист: в любом месте можно установить крытую остановку
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Урбанист рассказал, действительно ли в некоторых местах нет возможности установить крытый остановочный комплекс для комфорта жителей города, сообщает karelinform.ru.
Эксперт пояснил, что существует некоторые факторы, мешающие установке крытых остановок. Иногда не позволяет ширина тротуара. Урбанист уверен, что всегда можно найти выход из положения.
Во-первых, можно расширить территорию павильона. Например, вблизи находится палисадник. Логично сделать его немного меньшего размера, чтобы расширить зону для остановки. Если рядом частное владение, то тогда решить вопрос сложнее.
Во-вторых, можно установить компактный остановочный павильон. Ассортимент подобных конструкций широкий.
В-третьих, всегда можно перенесли остановочный комплекс в другое место, где можно полноценно оборудовать его.
При желании местная власть любого российского города всегда может сделать ожидание пассажиров в любую погоду удобным. Единственное, что мэрии сложно контролировать — это дополнительные постройки на остановках.
«Случаи, когда бизнес строит свой павильон на остановке нередки, особенно это было популярно в начале 2000-х, когда у города был ограниченный бюджет. Сейчас это уже отошло в прошлое, потому как контролировать их внешний вид и состояние довольно тяжело», — рассказывает специалист.
Ранее мы сообщали, что в Белгороде строят защитные конструкции возле остановок на случай ракетной опасности со стороны ВСУ.