Урбанист: в любом месте можно установить крытую остановку

Урбанист рассказал, действительно ли в некоторых местах нет возможности установить крытый остановочный комплекс для комфорта жителей города, сообщает karelinform.ru .

Эксперт пояснил, что существует некоторые факторы, мешающие установке крытых остановок. Иногда не позволяет ширина тротуара. Урбанист уверен, что всегда можно найти выход из положения.

Во-первых, можно расширить территорию павильона. Например, вблизи находится палисадник. Логично сделать его немного меньшего размера, чтобы расширить зону для остановки. Если рядом частное владение, то тогда решить вопрос сложнее.

Во-вторых, можно установить компактный остановочный павильон. Ассортимент подобных конструкций широкий.

В-третьих, всегда можно перенесли остановочный комплекс в другое место, где можно полноценно оборудовать его.

При желании местная власть любого российского города всегда может сделать ожидание пассажиров в любую погоду удобным. Единственное, что мэрии сложно контролировать — это дополнительные постройки на остановках.

«Случаи, когда бизнес строит свой павильон на остановке нередки, особенно это было популярно в начале 2000-х, когда у города был ограниченный бюджет. Сейчас это уже отошло в прошлое, потому как контролировать их внешний вид и состояние довольно тяжело», — рассказывает специалист.

Ранее мы сообщали, что в Белгороде строят защитные конструкции возле остановок на случай ракетной опасности со стороны ВСУ.