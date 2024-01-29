Урбанист Зайцев назвал причину обрушения дома в Ростове

Урбанист Артемий Зайцев назвал главную причину обрушения домов. Эксперт не исключает, что именно подтопление фундамента спровоцировало обрушение многоэтажного дома в Ростове-на-Дону, сообщает rostovgazeta.ru .

В субботу, 27 января, поздно вечером в Ростове-на-Дону обрушилась стена пятиэтажного дома. Из здания эвакуировали всех жителей и их домашних питомцев. Специалисты опасались, что дом может продолжить рушиться. Опасения оказались оправданными. В воскресенье утром обрушился целый подъезд.

Урбанист Артемий Зайцев считает, что вероятная причина обрушения — подтопление подвала в доме. Дом обрушивается из-за появления трещин, которые образуются из-за слабого фундамента.

Чаще всего это происходит из-за появления в подвалах грунтовых вод, которые пропитывают влагой стены. Потом при низких температурах вода замерзает.

«Если грунтовые воды проникают в дом, замерзают и расширяются, то силы морозного пучения двигают дом. Эти силы расширения воды при замерзании или оттаивании действуют на дом неравномерно. Поднимается одна стена, куда проникает вода, а другие стоят на месте. В них образуются трещины», — объясняет RostovGazeta Артемий Зайцев.

Эксперт считает, что жильцы должны были следить за состоянием своего дома, проверять подвал на наличие грунтовых вод. Важно разобраться, кто виноват в случившемся.

Ранее жители Ростовской области рассказывали о проблеме грунтовых вод: дома затоплены, откачка не помогает, а местная власть не хочет помогать в решении проблемы.