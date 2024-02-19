Урбанист Зайцев призвал увеличить сумму штрафа за расклейку объявлений

Урбанист Артемий Зайцев высказал мнение о необходимости увеличить размер штрафа за расклеивание объявлений в неположенном месте. Также важно привлекать к ответственности не только тех людей, кто расклеивает объявления, пишет rostovgazeta.ru .

Эксперт считает, что часто руководитель нанимает человека и дает задание за оплату расклейки объявлений. Расклейщика необходимо освободить от ответственности, если он назвал имя своего заказчика.

Штраф за расклейку должен составлять 20 тысяч рублей. Для примера, в Ростовской области минимальная сумма штрафа достигает 200 рублей, а максимальная — 700 рублей. За расклеивание «тэгов» нарушитель платить минимум 1500, а максимум — 3000 рублей. Такие незначительные суммы не побуждают людей прекратить нарушать эстетический облик города.

В региональном законодательстве Ростовской области необходимо внести некоторые изменения.

«Надо убрать из него фразу, что каждый испорченный объявлением или надписью объект является отдельным нарушением. Это не работает, поскольку наказывают только за последнее», — уверен эксперт.

Ранее урбанист Артемий Зайцев призвал увеличить сумму штрафа за нелегальную парковку, чтобы пешеходы могли комфортно и безопасно переходить улицы.