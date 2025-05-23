Ургант впервые за несколько лет появился на сцене в Москве

Шоумен Иван Ургант впервые за долгое время появился на сцене в Москве, сообщил Super.

По информации издания, мероприятие «Фонда Друзья» состоялось в ЦДМ на Лубянке. На нем присутствовала телеведущая Ксения Собчак, которая проинформировала об этом своих подписчиков в телеграм-канале. На видео был замечен Иван Ургант.

По данным издания, телеведущий последние несколько лет выступал перед зрителями за границей. На мероприятии в ЦДМ на Лубянке шоумен много шутил, что создавало определенную атмосферу. В частности, обратил внимание на сапоги Ксении Собчак и призвал отказаться от выбора детских вещей. Иван Ургант был ведущим праздничного мероприятия. Он сидел на стуле и развлекал публику. По информации издания, мероприятия провели с целью сбора средств. Деньги направят на развитие программ фонда.

Ранее Ургант вел шоу на одном из федеральных каналов, где выступал в роли ведущего. Известно, что он не отказывался от выступлений в России, но при условии, что мероприятие носит частных характер. «Абзац» ранее узнал о райдере ведущего и условиях его появления на мероприятии.

Ранее сообщалось, что в Госдуме ждут результаты проверки Ивана Урганта как иностранного агента.