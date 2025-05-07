В Госдуме ждут результаты проверки Ивана Урганта как иностранного агента

По его словам, с момента первого обращения по этому поводу прошел месяц, а для полноценной проверки этого времени недостаточно.

Депутата смущает тот факт, что Иван Ургант не ведет никакой экономической деятельности на территории России, поэтому возникает вопрос: за счет чего он живет? Возможно, считает Новичков, у него есть источники дохода в других странах, поэтому нужно выяснить, не является ли он иностранным агентом.

Ранее сообщалось о том, что Урганту грозит большой штраф за исполнение песни на музыку Газманова.