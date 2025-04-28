Урганту грозит большой штраф за исполнение песни на музыку Газманова

Юрист по авторскому праву Виктор Осипов высказал мнение, что шоумен Иван Ургант мог нарушить авторское право при исполнении песни про Израиль на мотив композиции «Москва» Олега Газманова, сообщило интернет-издание «Абзац».

По словам юриста, в таком случае телеведущий и шоумен будет вынужден выплатить компенсацию. Размер назначает суд. Истец вправе запрашивать сумму в размере от 10 тыс. руб. до 5 млн руб. Однако юрист допустил, что Ургант перед исполнением песни мог заранее подать запрос на разрешение в израильское авторское общество. Тогда представители общества могли воспользоваться системой международных договоров и обратиться с соответствующим запросом в российское общество.

«Если обращения не было, речь идет о нарушении авторского права», — пояснил юрист.

По информации издания, Олег Газманов обратился к Урганту как к иноагенту. Юрист Осипов отметил, что певец не понесет наказание за подобное обращение. По информации СМИ, шоумена только начали проверять на иностранное влияние.

Ранее сообщалось, что Ургант закрыл ИП во Франции после появления в СМИ информации о заграничном медиабизнесе.