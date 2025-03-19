Ургант закрыл ИП во Франции после появления в СМИ информации о заграничном медиабизнесе

Российский шоумен и телеведущий Иван Ургант закрыл ИП во Франции после появления в СМИ информации о том, что он готовится снимать в Париже шоу. Об этом стало известно РИА Новости.

18 марта сообщалось, что Ургант зарегистрировал во французской столице ИП. Основным направлением деятельности значилось производство шоу-программ.

19 марта телеведущий в своем телеграм-канале прокомментировал информацию о появлении бизнеса во Франции, отметив, что не планирует переезжать из России.

«Слушая второй день грохочущий концерт периодической прессы, появилось острое желание, чтобы в нем прозвучала и моя тоненькая струнка. Итак, в быстром темпе — Не переезжаю! Бизнес не начинаю!» — написал Ургант.

По информации РИА Новости, датой закрытия ИП телеведущего в Париже считается 18 марта.

Урганту 46 лет. С 2012 года он был бессменным ведущим телепередачи «Вечерний Ургант» на Первом канале, однако с 2022 года шоу не выходит в эфир. Сам Ургант не комментировал свое исчезновение из медиапространства. Известно, что ведущий продолжает работать на корпоративах.

Ранее депутат Государственной думы РФ Николай Новичков призвал признать Ивана Урганта иностранным агентом из-за ИП во Франции.