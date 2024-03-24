Урок «Единство народов России» пройдет во всех школах 25 марта
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
В понедельник, 25 марта, во всех российских школах учителя проведут занятие «Единство народов России», сообщили РИА Новости.
В рамках внеурочного занятия «Разговоры о важном» каждый понедельник школьники вместе с учителями обсуждают важные социальные темы. В понедельник, 25 марта, урок должны были посвятить теме: «Россия — спортивная держава». План занятия составляется заранее.
В связи с трагическими событиями в подмосковном Красногорске было принято решение посвятить занятие уроку, во время которого школьники обсудят важность единства народов РФ в сложные для всей страны периоды.
«На иллюстрации к занятию размещена картинка с надписью «Скорбим со всей страной. Крокус Сити Холл. 22.03.2024», — сообщили РИА Новости.
Напомним, у школьников начались весенние каникулы. Занятие в некоторых школах состоится в дистанционном формате.
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