Урок «Единство народов России» пройдет во всех школах 25 марта

В понедельник, 25 марта, во всех российских школах учителя проведут занятие «Единство народов России», сообщили РИА Новости .

В рамках внеурочного занятия «Разговоры о важном» каждый понедельник школьники вместе с учителями обсуждают важные социальные темы. В понедельник, 25 марта, урок должны были посвятить теме: «Россия — спортивная держава». План занятия составляется заранее.

В связи с трагическими событиями в подмосковном Красногорске было принято решение посвятить занятие уроку, во время которого школьники обсудят важность единства народов РФ в сложные для всей страны периоды.

«На иллюстрации к занятию размещена картинка с надписью «Скорбим со всей страной. Крокус Сити Холл. 22.03.2024», — сообщили РИА Новости.

Напомним, у школьников начались весенние каникулы. Занятие в некоторых школах состоится в дистанционном формате.

Информация о погибших во время теракта постоянно обновляется. Согласно последней информации СК, количество погибших увеличилось до 137 человек. Спасатели продолжают извлекать тела из-под завалов в «Крокус Сити Холле». В Москве началось опознание погибших с участием их родственников.

Ранее мы сообщали, что глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина рассказала о провокаторских действиях неизвестных. Они находят разные предлоги, чтобы принудить российских подростков участвовать в терактах.