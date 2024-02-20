Уроки мужества, викторины и концерты: Уфа намерена торжественно отметить 23 февраля

В России 23 февраля традиционно отмечается День защитника Отечества. В Уфе торжественные мероприятия, приуроченные празднику, будут проходить на протяжении всего февраля, сообщает ИА «МедиаКорСеть» .

Хотя правильнее сказать, что празднование уже началось.Так, с начала февраля в учебных заведениях города проходят уроки мужества и встречи с военными СВО, выставки и викторины. Школьникам и студентам предложено принять участие в тематических конкурсах. Занятия проходят интересно из-за большого разнообразия форматов: лектории, вечера музыки и беседы.

В городе также объявили о проведении патриотических акций: «Помним своих Героев», «Скажи спасибо лично», «Письмо Героям» и «Родные объятия».

В четверг, 22 февраля, пройдет акция с участием автомобилистов. Они припаркуют свое транспортное средство таким образом, чтобы образовалась цифра 23 и буква Z. В пятницу, 23 февраля, ветераны боевых действий, руководители органов власти, курсанты вузов, воспитанники кадетских классов, члены ветеранских организаций возложат цветы к мемориалам памяти.

23 февраля принято поздравлять не только защитников, кто принимали участие в военных действиях или служил в армии, но и всех мужчин любого возраста. Важно выбрать для каждого интересный, полезный и памятный подарок.