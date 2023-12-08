Уроки труда: В Ростове нашли способ, как прививать любовь к рабочим специальностям

В России есть дефицит людей, которые готовы работать на производстве или на строительных площадках. Все больше молодых людей выбирают профессии юристов и экономистов. Уроки трудового обучения были отменены ранее в Ростовской области. Эксперт отметил, что это было ошибкой.

«Труд сегодня, к сожалению, обесценивается. Новый закон о введении в школах уроков труда призван исправить ситуацию. Приобщать детей к труду надо с самого раннего возраста. И когда школьники начнут делать что-то собственными руками, они научатся ценить труд», — отмечает RostovGazeta Владимир Гайворонский.

Эксперт предлагает оценивать знания по системе «зачет - незачет». Знания в данном случае не так важны. Намного приоритетнее, если ребенку прививают любовь и уважение к трудовому процессу.

Ранее врач общей практики Мария Беляева рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», есть ли шансы выжить у раненых детей из Брянска, в которых стреляла одноклассница Алина.