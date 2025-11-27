Уроки в пальто и перегруженные сети: как авария на теплотрассе в Омске оставила социальные объекты и квартиры без тепла

Жители одного из районов Омской области на протяжении двух суток не получали отопление и горячую воду, сообщил gorod55.ru. По словам местных жителей, дети занимались в школах в верхней одежде. В других социальных объектах подача тепла также была приостановлена.

Омичи рассказали в соцсетях, что были вынуждены отапливать квартиры электрическими обогревателями. Как следствие, линии были перегружены. Специалисты вынуждены практически постоянно ремонтировать оборудование в каждом доме.

По информации местных жителей, подобные проблемы — единичные случаи. Так, в летний сезон вода в районе отсутствовала более месяца. Горожане возмущены, ведь они оплачивают коммунальные услуги в полном объеме. Некоторые пользователи соцсетей уверены, что специалистам стоит проводить плановые работы летом. Еще один житель отметил, что низкие температуры в квартирах омичей приведут к заболеваниям.

«Весь город перерыт. Роют и роют. Дома холодрыга», — комментируют инцидент местные жители.

В «Тепловой компании» «Городу55» рассказали, что специалисты ремонтировали поврежденный участок круглосуточно. В ночь на 27 ноября повреждения на тепловых сетях устранили в полном объеме. Теперь специалисты занимаются остальными этапами работы.

«В настоящее время специалисты ресурсоснабжающей организации производят заполнение тепловых сетей, после чего отопление и горячее водоснабжение поступит потребителям», — добавили в компании.

