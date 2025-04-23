Уровень сероводорода в воздухе Нижнего Тагила превысил норму

В понедельник, 21 апреля, в Нижнем Тагиле было зафиксировано превышение содержания сероводорода в воздухе, сообщил tagilcity.ru.

По данным издания, на Красном Камне расположен пункт УГМС. Именно он на протяжении всего дня фиксировал превышение содержания сероводорода. В этот же день превышение было выявлено в Краснотурьинске. Превышения нормы фиксировали различные пункты, установленные в городе. Выброс диоксида серы превысил максимальную единоразовую норму в 5,2 раза. Если сравнивать суточные нормы и показатели, то выброс превысил его почти вдвое.

Редакция рекомендует жителям следить за данными показателей. В дни превышения каких-либо веществ рекомендовано не проветривать помещения и при наличии возможности не покидать свои квартиры. Особенно опасно находиться на улице в утренние часы. К медикам стоит обратиться при выявлении таких симптомов, как головокружение, одышка, кашель.

«Экологи напоминают: диоксид серы не имеет резкого запаха, поэтому единственный способ обезопасить себя — следить за официальными данными мониторинга», — сообщил tagilcity.ru.

Издание напомнило, что сероводород — токсичный газ. При отравлении человек ощутит тошноту, раздражение глаз и дыхательных путей, головокружение, головную боль. Даже незначительное превышение может нанести вред организму.

Ранее сообщалось, что процесс остановки самого вредного производства ЧЭМК в региональном правительстве назвали историческим событием.