Уровень воды в норме, но был тревожный момент: на выходных зафиксировали ледовый затор на реке Мрас-Су

На аппаратном совещании в правительстве Кемеровской области одной из главных тем стала паводковая ситуация в регионе. Губернатор Кузбасса доложил присутствующим, что на данный момент ни на одной реке области уровень воды не достиг опасной отметки. Ледоход, по его словам, прошел практически повсеместно, сообщил VSE42.RU .

Губернатор отметил, что не обошлось без тревожного момента. На выходных специалисты зафиксировали ледовый затор на реке Мрас-Су. Из-за этого возникла реальная угроза подтопления жилых домов и приусадебных участков, расположенных в непосредственной близости от водоема. Как отметили в правительстве, серьезных последствий удалось избежать — ситуация разрешилась без ущерба для населения и инфраструктуры.

По информации издания, губернатор поставил перед главами муниципальных образований конкретную задачу. Он потребовал держать паводковую обстановку на личном контроле. В регионе подчеркивают: паводок в Кузбассе продолжается, и расслабляться пока рано. Мониторинг уровней воды и состояния рек будет вестись в усиленном режиме.

