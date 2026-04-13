Уровень воды в норме, но был тревожный момент: на выходных зафиксировали ледовый затор на реке Мрас-Су
Правительство Кузбасса: ледовый затор на Мрас-Су создавал угрозу подтопления
На аппаратном совещании в правительстве Кемеровской области одной из главных тем стала паводковая ситуация в регионе. Губернатор Кузбасса доложил присутствующим, что на данный момент ни на одной реке области уровень воды не достиг опасной отметки. Ледоход, по его словам, прошел практически повсеместно, сообщил VSE42.RU.
Губернатор отметил, что не обошлось без тревожного момента. На выходных специалисты зафиксировали ледовый затор на реке Мрас-Су. Из-за этого возникла реальная угроза подтопления жилых домов и приусадебных участков, расположенных в непосредственной близости от водоема. Как отметили в правительстве, серьезных последствий удалось избежать — ситуация разрешилась без ущерба для населения и инфраструктуры.
По информации издания, губернатор поставил перед главами муниципальных образований конкретную задачу. Он потребовал держать паводковую обстановку на личном контроле. В регионе подчеркивают: паводок в Кузбассе продолжается, и расслабляться пока рано. Мониторинг уровней воды и состояния рек будет вестись в усиленном режиме.
