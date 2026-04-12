Застройщик сбежал, света нет и вода по пояс: как Дагестан топит людей без ливневки и прав

Ливни, обрушившиеся на Махачкалу, превратили улицу Хивскую в настоящий полноводный канал, сообщает корреспондент ГТРК «Ставрополье» Диана Эфендиева. Люди вынуждены жить без благ цивилизации, а многие решили уехать на время разрешения ситуации.

Как передает канал, на Хивской затоплены тротуары и проезжая часть, вода проникла в цокольные помещения многоквартирного дома, а уровень в подвале поднялся настолько, что затопило коммуникации. Из-за этого жители уже пятый день остаются без электроснабжения.

«С этим светом у нас проблема. Холодильник, все лежит там, все портится. Люди при потопах уезжают. 80 процентов людей сейчас не живут тут», — рассказал местный житель.

Причиной скопления воды в цокольных этажах и подвалах, как предполагают жители, стали ливневые стоки и непродуманная дренажная система вокруг здания. Один из собеседников отметил, что в 2025 году делали траншеи, но вся вода идет к ним, на Хивскую.

Администрация города подключилась к решению проблемы: вместе со специализированной компанией организовали откачку воды из подвалов и придомовой территории. На месте работает техника с насосами производительностью 350 тонн в час, заверил бригадир Ниязбаг Аюбов.

Диана Эфендиева отметила: ситуация осложняется тем, что дом не стоит на балансе города — виной тому недобросовестный застройщик, не завершивший оформление документов. Отсутствие бумаг мешает властям полноценно устранить последствия затопления, а также оценить ущерб и компенсации. Самое печальное: из-за буйства стихии машины скорой помощи не могут подъехать к дому, проблематично передвигаться и владельцам легковых автомобилей.

Есть и светлая сторона этой истории: жители Хивской сплотились, помогая тем, кому требовалась эвакуация, и тем, кому было трудно покинуть дом, окруженный водой. В первую очередь помощь оказывали пенсионерам, детям и инвалидам.

