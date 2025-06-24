Усадьба в Подмосковье, Zivert и шикарные наряды: как прошла свадьба Бородиной и Сердюкова

Телеведущая Ксения Бородина и бизнесмен Николай Сердюков отпраздновали свадьбу. Трогательные фотографии со свадебного торжества появились в телеграм-канале актрисы. На одном кадре видно, что счастливая невеста не могла скрыть слез.

Для свадебного мероприятия Ксения выбрала минимум два образа. Первый очаровал ее поклонников. Платье в традиционном белом цвете с пышной юбкой и длинным шлейфом сочеталось с длинной фатой. Второй образ, предположительно, был выбран для празднования, а не торжественной церемонии — кружевное белое платье игриво открывало плечи невесты. На фото молодожены обнимают друг друга.

«Вчера 23.06.2025», — невеста кратко прокомментировала фото, опубликованные в ее телеграм-канале.

Во время праздничного торжества гостей развлекали Zivert, Artik & Asti и Akmal’, сообщил телеграм-канал Super.ru. Влюбленные пригласили родных и близких друзей разделить их радость в подмосковной усадьбе «Вилла Миккетти».

Ведущим мероприятия был Илья Соболев, сообщил телеграм-канал «Звездач». По информации канала, влюбленные официально зарегистрировали брак в начале июня. В понедельник, 23 июня, состоялось грандиозное торжество в честь данного события.

Ранее сообщалось, что бывшая супруга актера Павла Прилучного подтвердила в соцсети беременность от музыканта Петра Дранги.