Ущерб превысил 19 млн руб.: чиновница обманула государство при приобретении квартир для детей-сирот

В Кузбассе суд вынес приговор бывшей чиновнице из Гурьевска за мошенничество с бюджетом, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал региональной прокуратуры.

По информации ведомства, причиненный бюджету муниципального образования ущерб превысил 19,7 млн руб. Бывший директор муниципального казенного учреждения признала вину в полном объеме. Ущерб государству возмещен.

«Гурьевский городской суд постановил обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора муниципального казенного учреждения», — отмечено в сообщении.

В ходе судебных заседаний на основе материалов дела сотрудников правоохранительных органов было установлено, что в период с октября 2014 года по декабрь 2017 года обвиняемая заключила восемь контрактов на приобретение квартир для определенной категории населения, в том числе инвалидов, детей-сирот и переселенцев из аварийного жилья.

По информации ведомства, чиновница действовала не одна. Схема обмана была устроена следующим образом: было подписано восемь контрактов на выполнение работ. В частности, подрядчики были обязаны построить жилые дома и подвести к ним коммуникации. Также требовалось выполнить работу по благоустройству близрасположенных территорий. Участники преступной группы заключили восемь дополнительных контрактов на выполнение этих же работ. Таким образом, из бюджета на одни и те же работы были деньги были выделены два раза.

«Преступная деятельность организованной группы выявлена в результате совместной работы ГУ МВД России по Кемеровской области — Кузбассу, УФСБ по Кемеровской области — Кузбассу и следственных органов СУ СК России по Кузбассу», — указано в сообщении.

В ведомстве проинформировали, что суд назначил виновной 3,5 года лишения свободы условно. Установлен также испытательный срок — 2,5 года. Суд также сообщил о необходимости выплатить штраф в размере 200 тыс. руб.

