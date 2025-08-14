Ушаков назвал время встречи Путина и Трампа

Помощник президента РФ Юрий Ушаков проинформировал, что встреча президентов РФ и США начнется примерно в 11:30 по местному времени с личной беседы Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщило РИА Новости.

«Предусматривается, что все начнется завтра, 15 августа, примерно в 11:30 по местному времени с беседы Владимира Владимировича Путина и Дональда Трампа», — сказал Ушаков журналистам.

Ведущий и журналист Владимир Соловьев в своем телеграм-канале резюмировал заявления Ушакова о встрече. Она состоится на базе ВВС США Эльмендорф-Ричардсон. В пятницу, 15 августа, во время личной беседы президентов в зале будут присутствовать только переводчики.

По данным Ушакова, в переговорах на Аляске примут участие министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны РФ Андрей Белоусов, министр финансов РФ Антон Силуанов, спецпредставитель президента РФ по сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Помощник президента также лично посетит мероприятие. Ушаков считает правильным, если состав американской делегации будет объявлен в США. По его словам, члены делегации определены.

По информации Ушакова, в завершение переговоров состоится пресс-конференция лидеров двух стран. Напомним, возможности личной встречи президентов предшествовали телефонные разговоры лидеров и контакты различных ведомств.

Ранее сообщалось, что Зеленский 14 августа посетит Лондон и встретится с премьером Стармером.