Ушаков: сроки назначения нового посла РФ в США не имеют большого значения

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что не имеет большого значения, когда именно назначат нового российского посла в США, сообщил Life.ru.

Журналист попросил Юрия Ушакова поделится мнением, назначение нового посла России в США состоится до президентских выборов в Америке или после них. Помощник президента РФ отметил, что не располагает подобной информацией. Он знает точно, что данная должность не останется вакантной. Не имеет большого значения, когда именно станет известно о новом назначении.

«Это не имеет большого значения. Когда назначат, тогда и назначат», — сказал Ушаков изданию Life.

Вопрос о назначении посла РФ в США также задал пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову корреспондент ТАСС. Спикер выразил уверенность, что посла назначат своевременно.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 6 октября, спецборт сел во «Внуково 2» после сообщений о возвращении посла Антонова из США.