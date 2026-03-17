Ушел к скале и не вернулся: на «Красноярских Столбах» неделю ищут 56-летнего красноярца

По информации издания, в понедельник, 9 марта, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как красноярец припарковал автомобиль возле восточного входа национального парка «Красноярские Столбы» и направился в сторону скалы Ермак. Больше на связь он не выходил.

По данным издания, мужчина физически активный. В прошлом он имеет опыт работы в спецназе и службы в ОМОНе. Родные рассказали, что он часто прогуливался по территории парка, чтобы оставаться выносливым. Местность ему известна. В день пропажи россиянин запланировал ряд дел. Близкие уверены, что изменения в настроении в дни перед пропажей не замечали.

По информации издания, поиски идут уже неделю. В них принимают участие волонтеры, спасатели, сотрудники МЧС и МВД. Специалисты используют БПЛА. В СК проинформировали, что провели осмотр припаркованного автомобиля — признаков преступления специалисты не обнаружили.

«Основная версия — несчастный случай, также обрабатываются другие версии», — сообщили «ПМ» в СК.

