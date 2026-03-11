«Тропить» по пояс в снегу: как сейчас выглядит место, где бесследно исчезли Усольцевы

Прошло полгода с тех пор, как семья Усольцевых бесследно исчезла в горах Кутурчинского Белогорья. Трагедия, разыгравшаяся в этих, казалось бы, не самых диких местах, не только не отпугнула путешественников, но, похоже, придала им новый импульс. Корреспондент krsk.aif.ru выяснил, как сейчас выглядит тайга, ставшая последним пристанищем для Ирины, Сергея и их пятилетней дочери, и почему туристы едут сюда даже несмотря на суровые условия.

Добраться до места по-прежнему крайне сложно. Асфальт заканчивается в поселке Нарва, известном тем, что 57 лет назад там снимали фильм «Хозяин тайги» с Владимиром Высоцким. Дальше, на протяжении 60 километров, идет гравийная дорога. Ее чистят, но она покрыта ледяной коркой и остается очень скользкой.

Само Кутурчинское Белогорье находится в 208 километрах от Красноярска. Именно отсюда, с турбазы «Геосфера», в сентябре 2025 года Усольцевы ушли к скале Буратинка и не вернулись. Сейчас здесь царствует зима. Снег глубокий, по пояс. Передвигаться без специальных широких лыж — снегоступов — практически невозможно. Туристы называют этот процесс «тропить»: за час можно пройти не больше двух километров, и это требует колоссальных усилий.

Местные жители издавна называют эти горы Белками из-за вечно заснеженных вершин. А вот туристы дали скалам более сказочные имена: Буратинка и Мальвинка. Рядом течет река Мина, а популярный маршрут вдоль нее называют Минской петлей из-за ее характерного изгиба.

Несмотря на трагедию, на мартовские выходные почти все домики на двух местных турбазах — «Геосфера» и «Постоялый двор» — были заняты. На турбазах отмечают, что спрос на дикий отдых только растет. Люди едут сюда за настоящим снегом и горами, даже несмотря на то, что ночью температура может опускаться до -36°С. История с пропавшей семьей, которую, по словам старожилов, в этих местах невозможно заблудиться, похоже, только подогрела интерес.

Ранее сообщалось, что родственники Усольцевых смогут вступить в наследство только после решения суда.