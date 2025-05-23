Ушла эпоха кондукторов: в Омске уволилось 249 сотрудников

В Омске за 1,5 года уволилось 249 кондукторов, сообщил gorod55.ru со ссылкой на департамент транспорта.

В департаменте проинформировали, что в настоящее время в городе кондукторами автобусов, трамваев и троллейбусов работают 495 человек. В 2024 году шесть человек устроились на должность кондуктора автобуса, а в троллейбусах и трамваях штат пополнился 94 специалистами. Однако увольнялись горожане намного чаще. В частности, за 1,5 года в Омске уволилось 249 кондукторов. По информации издания, отток кадров может быть связан с невысокой заработной платой и условиями труда.

«Среднемесячная заработная плата на 1 работающего кондуктора составляет: по кондукторам на маршрутах АО „ПП № 8“ — 35 900 руб., по кондукторам на маршрутах МП г. Омска „ЭТ“ — 42 830 руб. без вычета налога», — сообщили в профильном ведомстве.

В департаменте отметили, что в Омске работают кондукторы разной возрастной категории. Самому возрастному кондуктору автобуса исполнилось 83 года, а молодому — 24. На электрическом транспорте ситуация выглядит следующим образом: самому возрастному — 79 лет, а молодому — 19. Ведомство также располагает статистикой по гендерной принадлежности кондукторов города. Из штата в количестве 495 сотрудников, женщин — 423 человека.

По информации издания, постепенно в общественном транспорте Омска устанавливают валидаторы. В таком случае необходимость в кондукторах автоматически пропадает.

Ранее директор Авито Работы рассказал об интенсивной конкуренции за кадры.