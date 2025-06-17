Усиление атак и секретная операция: Иран и Израиль обменялись предупреждениями

Командующий сухопутными войсками армии исламской республики генерал-майор Киюмарс Хейдари заявил, что в ближайшие часы Иран намерен усилить атаки на Израиль, сообщило агентство IRNA.

Генерал-майор Хейдари сообщил, что Иран атаковал различные военные объекты Израиля, в том числе города Тель-Авив и Хайфу. Армия применила ударные БПЛА большой дальности и новое передовое оружие. По словам спикера, применяемые дроны обладают огромной разрушительной силой. Удары оказались результативными.

«Враг должен знать, что началась новая волна жестоких атак вооруженных сил, в частности сухопутных войск армии, с использованием нового и передового оружия, которая усилится в ближайшие часы», — приводит слова Хейдари агентство IRNA.

Перед ударами со стороны Ирана во многих городах Израиля звучала сирена, сообщил ТАСС. Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер в эфире американского телеканала Merit Street рассказал, что Израиль не намерен прекращать атаки. Напротив, спецслужбы готовят несколько секретных операций, которые должны нанести большой ущерб противнику.

«Мы подготовили несколько сюрпризов. Когда пыль уляжется, в четверг, в пятницу вы увидите несколько сюрпризов, на фоне которых операция с пейджерами покажется почти простой», — сказал Лейтер.

Многочисленные взрывы устройств связи произошли в разных районах Ливана в сентябре 2024 года, напомнил ТАСС. Движение «Хезболлах» заявило, что занималось подготовкой данной операции. В различных устройствах, в том числе в рациях и пейджерах, были вмонтированы взрывоопасные элементы. Погибли 37 человек, ранения получили более 3 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что Трамп взялся за рассмотрение решения о передаче Израилю противобункерных бомб.