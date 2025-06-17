Трамп взялся за рассмотрение решения о передаче Израилю противобункерных бомб

В правительстве Соединенных Штатов рассматривают возможность передачи израильской армии специальных боеприпасов, способных бороться с бункерами и глубокими укрытиями. Об этом сообщил портал Axios.

Для уничтожения подземного объекта в иранском Фордо, где ведется обогащение урана, необходимы специальные боеприпасы. Поэтому в Белом доме задумались над тем, чтобы предоставить дополнительные возможности Израилю.

«Трамп рассматривает противобункерные бомбы, которые есть у США, а у Израиля нет, как ключевой рычаг давления, чтобы заставить Иран заключить сделку», — указали журналисты.

Ранее сообщалось, что лидеры стран G7 приняли совместное заявление о поддержке безопасности Израиля. Они призвали как можно скорее разрешить иранский кризис и обеспечить стабильность на Ближнем Востоке. В этом заявлении также вписано, что защита мирного населения в ближневосточном регионе должна стать одной из важных составляющих всех дальнейших действий.