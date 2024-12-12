Услуга под названием «Позли бывшего» появилась в Кузбассе

Автор объявления, размещенного на одной из бесплатных платформ, предлагает для представительниц прекрасного пола Кузбасса услугу «Позли бывшего», сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Объявление выложила жительница Новокузнецка. Она предлагает организацию фотосессии на фоне элитного автомобиля или внутри него. Есть и другие опции. Например, к дому девушки на красивом автомобиле может подъехать мужчина приятной внешности. Вместе с девушкой они уедут от дома и сделают несколько фотографий.

Перечень услуг широкий. Например, красивый мужчина может прилюдно подарить девушке большой букет цветов, который также легко сделать атрибутом яркой фотосессии. Доступен также вариант, чтобы девушку взяли на руки. Одним словом, автор готов рассмотреть все предложения потенциального клиента и предложить различные способы, как вызвать эмоции у бывшего партнера. Указанная стоимость услуги — 1 тыс. руб.

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