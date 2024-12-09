SHOT: экс-солистка «ВИА Гры» Седокова официально развелась с баскетболистом Янисом Тиммой

Бывшая участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова официально развелась с третьим супругом — баскетболистом Янисом Тиммой. Как сообщил SHOT, сегодня суд принял решение о расторжении их брака.

В последнее время певица жила в разных городах с мужем и описывала их отношения как «все сложно». По словам Седоковой, они расставались около 20 раз, но каждый раз вновь сходились. Пара состояла в браке с 2020 года, однако у них не было совместных детей.

Ранее эзотерик Инна Алексеева заявила, что в жизнь Седоковой может прийти новая любовь. Грядущие отношения Седоковой могут быть крепкими, основанными на дружбе и взаимопонимании.