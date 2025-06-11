Успеть за три года: что сделать, чтобы дом и земельный участок не изъяли из-за неухоженности

Заместители руководителя кемеровского управления Росреестра Андрей Кузнецов и Юлия Исупова рассказали, что принятый в марте закон мотивирует собственников заброшенных участков благоустроить территорию, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий ГУ МЧС России региона Александр Захаров отметил, что проблема заброшенных участков остро воспринимается обществом. Люди понимают, что такие строения — зона высокой пожароопасности. Соседи переживают и регулярно жалуются в ведомства. Захаров разделяет обеспокоенность. Так, с января по июнь 2025 года спасатели устранили 80 пожаров, которые произошли на заброшенных территориях из-за сухой травы и ветхих зданий.

По информации издания, собственникам предоставили три года на устранение следующих проблем: удаление сорняков, корчевание деревьев и кустарников, осушение или увлажнение, уплотнение грунта, очистку территории от посторонних предметов и бытовых отходов. Рекомендовано периодически косить траву, чтобы не вызывать раздражение у соседей.

По данным издания, в 2028 году органы земельного надзора будут проверять состояние участков и при необходимости их изымать. К таким органам относят Росреестр, прокуратуру, Россельхознадзор, Росприроднадзор.

«Сначала, если выявят нарушение, собственнику выдадут предостережение и предложат устранить его в определенный срок. Если это не поможет, предостережение заменят предписанием и штрафом в случае невыполнения требований», — пояснил Сибдепо.

Ранее сообщалось, что депутат Гаврилов разъяснил нормы расстояний объектов от забора на участке.