«Успевайте приготовить ароматные компоты»: может ли сезонная ягода стать золотой при нынешних ценах?

По информации издания, россиянам предлагают приобрести различные ягоды: свежие и мороженые. Продавцы активно рекламируют свой товар. Например, гарантируют сбор ягод в день заказа, публикуют мотивирующие посты.

«Свежая облепиха — это целый комплекс ценнейших витаминов, успевайте приготовить ароматные компоты, джемы, сок и полезный чай на всю зиму!» — написал продавец.

По данным издания, стоимость ягод зависит от сложности сбора и сезона. Сейчас идет сбор облепихи. Ягоды продают в литровых банках. Стоимость одной достигает 200-300 руб. Рябину черноплодную предложено приобрести за 120 руб., а черемуху — за 150 руб. Клубника сейчас стала одной из дорогих. Редакцией найдено предложение за 350 руб., но есть и более высокие цены. Стоимость брусники также начинается от 400 руб., а ежевики — от 450 руб.

По информации издания, оптом ягоды стоят дешевле. Для экономии можно также выбрать замороженные товары. Россияне предлагают и готовую продукцию собственного приготовления: компоты, варенья, соки и джемы. В сезон грибов люди также делают запасы, которыми готовы поделиться.

Ранее сообщалось, что селекционеры Подмосковья вывели новый сорт облепихи.