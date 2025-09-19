Успокаивают нервную систему: эксперты рассказали о пользе мыльных пузырей

Эксперты сети гипермаркетов детских товаров «Бубль-Гум» рассказали, как игра детей с мыльными пузырями отражается на их настроении и самочувствии, сообщил transsibinfo.com.

Игры с мыльными пузырями демонстрируют выраженный терапевтический эффект, выступая в роли доступного и эффективного антистрессового средства для детей. Как отмечают специалисты, сам процесс выдувания пузырей требует от ребенка глубокого и ритмичного дыхания, что естественным образом способствует стабилизации нервной системы и снижению психоэмоционального напряжения.

Игры с пузырями, по мнению экспертов, вырабатывают «гормоны радости», которые играют ключевую роль в снижении тревожности и нейтрализации чувства усталости. Осенью у детей пропадает возможность так же активно проводить время, как летом. Игры с мыльными пузырями поднимают им настроение.

По информации издания, малыши с радостью играют с обычными мыльными пузырями, которые в магазине стоят около 20 руб. Дети в возрасте от 9 от 10 лет также обрадуются мыльным пузырям, но уже в более необычной упаковке. В детских магазинах предлагают автоматические пистолеты для выдувания пузырей и ракетки разных форм и размеров.

