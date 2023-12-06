«Устали от плохих дорог»: Житель Петрозаводска передвигается по городу на лыжах

На странице в социальной сети местного паблика Петрозаводска выложили фото человека, который идет по тротуару на лыжах, сообщает karelinform.ru .

Под фото появился комментарий, который демонстрирует настрой людей. Пользователь написал, что в городе ужасное состояние дорог, которые зимой еще и не очищают от снега. Единственный способ - это становиться на лыжи.

«Жители столицы Карелии настолько устали от плохих дорог и тротуаров, что решили передвигаться на лыжах — это безопаснее.», - рассказывает житель Петрозаводска

Пользователь добавил, что в городе есть и другие проблемы. Так, коммунальщики не очищают крыши от сосулек. Передвигаться по городу опасно, поэтому он рекомендует человеку с лыжами еще приобрести каску.

Вероятно, есть еще и проблема с грызунами. Пользователь советует брать с собой палку, чтобы отбиваться от уличных крыс.

Итак, полный боевой комплект жителя Петрозаводска: на ногах - лыжи, в руках - палка, на голове - каска.

Жители Петрозаводска эмоционально обсуждают уборку территории города от снега. Работники не чистят снег совсем ни на дорогах, ни на проезжей части. Горожане публикуют фото и видео. Задаются люди вопросом, куда же деваются деньги, направленные на чистку территорий.