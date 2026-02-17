Устали от зимы? Этот автомобиль в Балашихе разделяет ваши чувства — внедорожник с печальным выражением покорил соцсети

В Балашихе местные жители заметили автомобиль, который как никто другой передает настроение затянувшейся зимы. В микрорайоне Железнодорожный возле одного из домов припаркован внедорожник, на капоте которого проявилось печальное человеческое лицо. Фотографию необычного «экспоната» опубликовал телеграм-канал «В Балашихе | Все новости», сообщил REGIONS.

Роль глаз сыграли форсунки стеклоомывателей, нос и щеки сложились из снежных наносов, а вот улыбки природа или неизвестный художник добавить забыли. Выражение вышло настолько унылым, что подписчики опознали в нем коллективную усталость от бесконечных сугробов и морозов.

В комментариях разгорелась дискуссия: кто автор этого «портрета» — метель, случайно налепившая снег в нужных местах, или шутники-соседи? Большинство пришло к выводу, что без участия человека и ветра тут не обошлось. Так или иначе, снимок уже окрестили неофициальным символом нынешней зимы — суровой, долгой и совсем не веселой.

«Как мы тебя понимаем, дорогой Дастер: то снегопад, то крепкий минус. Мы тоже устали от морозов и снега, но скоро весна, потерпеть осталось недолго», — комментируют пользователи Сети.

Ранее сообщалось, что балашихинская «снежная рептилия» поразила жителей реалистичностью.