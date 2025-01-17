Установили личности по почерку: в Кузбассе трое пьяных подростков изрисовали Ан-12

В пресс-службе ГУ МВД по Кузбассу рассказали, что сотрудники установили личности лиц, которые изрисовали самолет Ан-12, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В ведомстве отметили, что в кемеровском парке «Антошка» неизвестные лица изрисовали баллончиками самолет АН-12. Сибдепо ранее сообщал, что объект установили летом 2024 года. Технику демонтировали 25 лет назад. После реконструкции парка самолет снова установили. Когда жители увидели, что АН-12 изрисован, они были огорчены. Эмоциями горожане делились в соцсетях. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

В ведомстве сообщили, что провели экспертизу по почерку. Камеры с видеонаблюдения и данные экспертизы позволили установить личности неизвестных. Ими оказались трое подростков, один из которых уже совершеннолетний. Сотрудники выяснили, что молодые люди в вечернее время распивали спиртные напитки. Потом они решили развлечься и разрисовали самолет. В отделении полиции подростки принесли извинения и призвали не следовать их примеру.

«В отделе полиции они объяснили свои действия воздействием алкоголя и принесли извинения за необдуманный поступок», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на всех фигурантов составили протоколы за распитие спиртных напитков в общественном месте. Совершеннолетнему фигуранту выписали штраф за вовлечение подростков в употребление спиртного. Кроме того, протоколы выписаны родителям несовершеннолетних ребят.

Ранее сообщалось, что подростки закидали бутылками и изрисовали краской шведское посольство в Москве.