По имеющимся данным, сегодня около семи часов утра группа юношей подошла к зданию дипломатической миссии на Мосфильмовской с бутылками в руках.

Они начали бросать их в здание, после чего попытались безмятежно уйти, однако были задержаны полицией на месте происшествия. Во время задержания один из них начал рисовать на будке охраны, за что был схвачен.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, также проверяются причины, побудившие подозреваемых на этот поступок.

Ранее сообщалось, что шведское правительство приняло решение выделить Украине в качестве военной помощи два транша по 25 млрд крон (или $2,25 млрд) в 2025 и 2026 годах.