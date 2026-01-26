«Он просто посигналил»: в ЖК в Бирюлево разъяренный пешеход расстрелял машину

В Москве, во дворе жилого комплекса (ЖК) на 6-й Радиальной улице в районе Бирюлево, произошел конфликт между водителем и пешеходом, пишет телеграм-канал «Осторожно, Москва».

По предварительным данным, инцидент начался с того, что автомобилист, желая проехать по пешеходной аллее внутри ЖК, подал звуковой сигнал мужчине, шедшему по ней.

Конфликт продолжился во дворе. Свидетели отметили, что пешеход преградил проезд машине, после чего достал пистолет и начал стрелять по автомобилю. В результате обстрела транспортное средство получило повреждения.

32-летний водитель обратился в полицию. Стрелка-пешехода задержали. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе мужчина получил условный срок за стрельбу из ружья у магазина.