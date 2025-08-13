Установлена причина появления канализационных стоков в реке Сухая

В пресс-службе прокуратуры Кузбасса проинформировали о ходе расследования причин появления канализационных стоков в реке Сухая, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, один из участков реки превратился в болото. От воды исходил неприятный запах. Ситуация становилась все более критичной, потому зловонное болото могло стать причиной для экологического бедствия всего региона.

По данным природоохранной прокуратуры, причиной загрязнения реки стала халатная работа местной коммунальной компании. На протяжении длительного времени канализационные стоки текли по земле. Таким образом они попадали в реку.

«Привлечены к административной ответственности по ст. 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов), ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ (порча земель), ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение правил охраны водных объектов)», — сообщила пресс-служба прокуратуры Кузбасса.

По информации ведомства, коммунальное предприятие получило штраф. Подобное наказание также применили к руководителям компании. Общая сумма штрафов составила 82 тыс. руб. Кроме того, компания обязана восстановить испорченные земли и очистить береговую линию реки. Работы на проблемном участке уже начались. Сотрудники прокуратуры следят за ходом их реализации.

