Стала известна сумма, из-за которой зверски убили экс-мэра Самары Тархова и его жену

Экс-мэр Самары Виктор Тархов и его жена были убиты из-за того, что их внучка пыталась завладеть наследством на общую сумму в 145 млн руб. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

У четы Тарховых было многочисленное дорогостоящее имущество. Только в Подмосковье им принадлежали два земельных участка, на каждом из которых был выстроен дом. Один из этих объектов недавно появлялся в продаже, за него просили 27,3 млн руб. Затем его сняли с торгов. По предварительным данным, продать особняк пыталась внучка Тарховых Екатерина, которую обвиняют в убийстве.

Помимо этого, у бывшего мэра была квартира в Самаре, а также доля в экологической компании, которая базируется в Новокуйбышевске.

«Екатерина успела продать белую Toyota RAV4, которая принадлежала ее деду, — сейчас стоимость авто примерно 2,5 млн руб.», — указал микроблог.

По имеющимся данным, обвиняемая в убийстве употребляла наркотики. Пять лет назад ее родственники даже пытались признать девушку недееспособной.

Ранее сообщалось, что останки Виктора Тархова и его жены были найдены в их квартире. Убийца после преступления расчленила тела и постепенно выносила части из дома, используя такси.