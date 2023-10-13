Путин сделал заявление о том, что американские СМИ учат нехорошему и искажают действительность

Российский президент, Владимир Путин, решил выразить свое мнение, которое касается работы средств массовой информации, осуществляющих свою работу в Соединенных Штатах Америки. Об этом также пишет KP.RU .

Сообщается, что российский лидер негативно высказался об американских СМИ. Согласно его мнению, они «искажают действительность». Также президент РФ уверен в том, что они способны научить людей чему-то «нехорошему».

«Зря читаете американские СМИ», – сказал Путин, порекомендовав в доказательство своих слов послушать экс-президента Соединенных Штатов.

Такое заявление глава российского государства сделал в рамках пресс-конференции по итогам саммита стран СНГ в столице Киргизии (город Бишкек). Этим Путин ответил на вопрос журналиста, который сослался на американскую прессу.

Ранее мы уже писали о том, что президент Российской Федерации, Владимир Путин, прилетел в Киргизию для участия в саммите Содружества Независимых Государств (СНГ).