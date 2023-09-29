Утонул на глазах отца: В акватории Волги достали тело дайвера

29-летний мужчина приехал вместе со своим отцом на рыбалку. 27 сентября рыбаки закидывали удилища с берега. Позже молодой мужчина решил заняться подводной охотой. Он утонул на глазах собственного отца: занырнул, но больше не выныривал. Спасатели достали тело погибшего недалеко от поселка Райгород.

Сотрудники правоохранительных органов на данный момент разрабатывают две версии происшедшего. Согласно первой, дайвер совершил ошибку. В месте, где он погиб, было много веток. Вероятно, там спряталась рыба. Мужчина мог переоценить свои силы и не набрать необходимого количества воздуха.

«У рыбаков это называется — затаить дыхание, когда погружаешься вместе с трубкой, потом поднимаешься, делаешь резкий выдох, чтобы выдавить воду, и снова начинаешь дышать. Но здесь сил, вероятно, не хватило», - рассказали спасатели.

Согласно второй версии, у дайвера вышло из строя оборудование.

«На кукане у парня уже была щука, а подгубник был весь изгрызан, фактически перекушен. То есть имел место несчастный случай и нерасчетливость своих сил и возможностей», - отметили спасатели.

Эксперты будут разбираться, какая из версий правоохранительных органов оказалась правильной. В настоящее время точно установлено, что на теле погибшего нет следов насилия или сопротивления. Речь идет об асфиксии.

Ранее стало известно о гибели рыбака в Волгоградской области из-за наезда собственного автомобиля, который не был правильно припаркован.