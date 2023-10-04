Утопила машину и обучалась серфингу: Что известно о претендентках на звание «Мисс Россия»

На конкурсе «Мисс России» принимают участие две жительницы Оренбургской области: Екатерина Воробьева и Ева Авраменко, сообщает 56orb.ru .

Шансы, что Оренбургская область будет встречать «Мисс Россию», увеличиваются из-за того, что в списках есть одновременно две жительницы региона. Отдать свой голос за одну из девушек или за претенденток из других регионов можно в режиме онлайн.

Фото: [ Национальный конкурс Мисс Россия (официальный интернет-портал) ]

Екатерина Воробьева указала в своей анкете, что однажды утопила автомобиль. 21-летняя девушка считает себя зрелой. Отмечает, что переняла от родителей лучшие качества. Увлекается серфингом.

Фото: [ Национальный конкурс Мисс Россия (официальный интернет-портал) ]

Ева Авраменко, жительница Оренбурга, уверена, что каждый человек уникальный. Считает, что важно уметь признавать собственные ошибки и извлекать из них опыт.

Ранее девушки, которые мечтают стать «Мисс Россией», презентовали национальные костюмы. Финалистки принимают участие в различных акциях, социальных конкурсах. 8 октября станет известно, кто выиграет.

Ранее сообщалось, кто будет представлять интересы Московской области на конкурсе.