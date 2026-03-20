Уведомления от УФСБ, но без правды: в Удмуртии разоблачили массовую рассылку о полном отключении интернета

Жителям Удмуртии приходят сообщения о полном отключении интернета в регионе. Уведомления поступают от пресс-службы УФСБ. Читатель прислал скрин одного из таких сообщений. В нем указано, что интернет перестанет функционировать с понедельника, 23 марта, сообщил udm-info.ru.

Редакция издания изучила сообщение. В нем отмечено, что приостановка оказания услуг связи произойдет на постоянной основе и не предполагает автоматического восстановления. Сообщается, что с 23 марта в радиусе до 20 км от категорированных объектов доступ к интернету будет отключен. Кроме того, будет прекращено оказание услуг подвижной радиотелефонной связи.

«Ограничения распространяются на зоны дислокации и функционирования следующих объектов Министерства обороны РФ и органов безопасности…», — говорится в письме.

По информации издания, в сообщении указаны объекты, которые считаются категорированными. В частности, это воинские части, арсеналы хранения боеприпасов и ГСМ, военные аэродромы и вертолетные площадки, различные склады, зоны проведения учебных стрельб и многие другие.

В Центре управления регионом опровергли информацию, которую присылают жителям региона. Подобные сообщения — фейк. Согласно данным минцифры Удмуртии, региональные власти не планируют полностью отключать интернет и средства связи.

«Локально в республике мобильный интернет ограничивают для защиты стратегически важных объектов и объектов жизнеобеспечения от атак БПЛА. При этом, в зонах, подпадающих под ограничения, действует „белый список“ с сайтами и приложениями, которые продолжают функционировать», — отметили в ЦУР.

Ранее сообщалось, что депутаты обратили внимание на риски монополии из-за «белых списков».