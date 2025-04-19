«Увидел колхозно-мажорный момент»: Тедеев посчитал недопустимым поведение арбитра Егорова

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказал мнение, что арбитры должны быть последовательными в своих решениях, сообщило издание «Матч ТВ».

По данным издания, Заур Тедеев высказывал не общее впечатление, а комментировал ход конкретной игры. Так, в Самаре состоялась встреча 25‑го тура МИР РПЛ, в которой приняли участие «Акрона» и «Спартак». Матч обслуживала судейская бригада во главе с Алексеем Сухим.

Тренер обратил внимание, что не отрицает успешности и профессионализма «Спартака». По его мнению, игроки — молодцы.

«По характеру игры судья должен быть в большей степени незаметным в этой ситуации. Вел он себя, на мой взгляд, не совсем верно. И этим самым он добивался того, чтобы мяч как можно дольше находился на нашей половине поля, штрафных было как можно больше», — высказал мнение главный тренер «Акрона» Заур Тедеев.

Тренер также обратил внимание на действия резервного арбитра Егора Егорова. Его слова цитирует YouTube-канал клуба, сообщило РИА Новости. Арбитр сделал замечание представителю «Акроны». Заур Тедеев уверен, что замечание было сделано на повышенных тонах. Он считает, что обращаться в подобном тоне к другим людям недопустимо. Такое поведение тренер считает невоспитанным. Тедеев высказал мнение, что арбитр не должен связывать свою профессиональную деятельность с футболом, если ему не понятен характер футбола.

«Судья должен отличаться своим уровнем воспитания и интеллекта, а тут я увидел колхозно-мажорный момент, который мне сильно не понравился», — отметил тренер.

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