Увидел в детстве или придумал сам: историки назвали две версии создания современного триколора

Историки уверены, что создателем современного триколора можно считать императора Петра Великого. Однако их мнения расходятся относительно источников вдохновения императора, сообщил kursdela.biz.

По информации издания, в 1705 году Петр Великий распорядился, чтобы торговые корабли плавали под флагом. Император представил вниманию свое видение, какие цвета и в каком расположении должны присутствовать на государственном флаге. Так появились бело-сине-красные знамена.

По другой версии историков, знамя бело-сине-красного цвета было создано для игр императора в его детстве. Кто стал автором эскиза, неизвестно. Взрослый император лишь воссоздал картину из детства. В 1896 году флаг официально стал в России государственным.

Ранее сообщалось, что парки Подмосковья подготовили насыщенную программу ко Дню Государственного флага.