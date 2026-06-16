Узбекистан, Киргизия, Азербайджан: ритейлеры меняют поставщиков черешни

В нынешнем летнем сезоне на российском рынке ожидается повышение стоимости черешни. Причиной эксперты называют заморозки, которые повредили значительную долю урожая в южных регионах страны, сообщила prmira.ru. Корреспонденты «ПМ» обратились к представителям розничных сетей, чтобы выяснить, насколько обоснованы опасения потребителей.

Как пояснила «Проспекту Мира» руководитель коммуникационного центра компании «Командор» Мария Сикора, на прилавках магазинов сети сейчас реализуется черешня, привезенная из Узбекистана. Благодаря этому, уточнила она, ценник удается удерживать на отметке 599 руб. за килограмм.

Однако, по словам эксперта, из-за ограниченного объема нынешнего урожая компания в ближайшее время, ориентировочно через пару недель, начнет постепенно замещать узбекскую продукцию поставками из Киргизии, Азербайджана и Молдовы. При этом представитель торговой сети подчеркнула, что смена стран-импортеров сама по себе не является гарантией того, что розничная цена неизбежно поползет вверх.

«Наша сеть не прогнозирует повышение цен на черешню. Такое может случиться [вырасти цены], но цены могут и снизиться. Мы будем смотреть, когда подойдем к закупкам из этих стран», — добавила Мария Сикора.

Валентина Котляр, занимающая должность PR-менеджера в сети гастрономов «Красный Яр», в беседе с «Проспектом Мира» отметила, что в нынешнем сезоне предпосылок для установления демократичных цен на узбекскую черешню не было.

«На данный момент в гастрономах „Красный Яр“ и дискаунтерах „Батон“ килограмм черешни стоит 499,99 руб.», — говорит представительница «Красного Яра».

По информации издания, в настоящий момент на популярной онлайн-площадке размещено несколько предложений о реализации свежей ягоды. В объявлениях значится, что продукция привезена из Киргизии и Узбекистана. Стоимость килограмма варьируется в диапазоне от 700 до 750 руб.

Ранее сообщалось, что эндокринолог Хайкина назвала черешню полезной для сердца, суставов и иммунитета.