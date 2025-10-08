«Уже многое разорили»: борьба жителей Березников за троллейбусы вышла на федеральный уровень

По информации издания, горожане активно обсуждают проблему в соцсетях.

«Троллейбус — это гордость нашего города. А кто-то хочет уничтожить эту гордость, превратить Березники во второй Кунгур. Уже многое разорили… Теперь добрались и до троллейбусов», — написала одна из жительниц.

По данным издания, местные жители создали петицию, в которой требуют не ликвидировать троллейбусное движение. Горожане называют разные причины. Одна из них — экологическая забота об окружающей среде региона.

По информации издания, местные жители обеспокоены также увольнением водителей троллейбусов. Без работы останутся и другие сотрудники. Например, люди, работающие в депо. Водители сообщают, что руководство оказывает на них психологическое давление и принуждает переобучаться на управление автобусами.

По данным издания, жители возмущены, что местные власти не реагируют на их просьбы. Коллективное обращение горожан достигло высшего руководства Следственного комитета России. Председатель СК России Александр Бастрыкин взял ситуацию под личный контроль. В коллективном обращении граждане указали на многолетнюю системную проблему.

